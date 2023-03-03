Мир 03 марта 2023, 16:43 Историк Зданевич высказался о заявлении Европы о возможном крахе Мали Историк Зданевич заявил, что африканские страны идут к политике самостоятельности

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что в ближайшее время Мали ждет «крах» из-за решения отойти от сотрудничества с «традиционными партнерами». В беседе с радио Sputnik кандидат исторических наук Александр Зданевич прокомментировал это заявление.

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По словам специалиста, власти Европы не могут принять факт о том, что африканские государства становятся самостоятельными. При этом специалист подчеркнул, что Мали взяла курс на сотрудничество с Россией. Зданевич подчеркнул, что такому решению поспособствовала политика мягкой силы.