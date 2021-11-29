Историк Залесский заявил, что Украина не имеет права требовать компенсации от ФРГ за утраченные ценности

Посол Украины Андрей Мельник заявил, что страна может претендовать на выплаты от ФРГ за утраченные во время Второй мировой войны ценности. Историк Константин Залесский отметил, что подобный вопрос был решен с помощью договора между СССР и Германией. Об этом сообщила Рrаvdа.Ru.

По его словам, подобные высказывания со стороны украинских политиков являются лишь попыткой отвлечь население от реальных проблем. Он подчеркнул, что Германия уже давала понять, что не будет выплачивать компенсации.

«Все заявления Украины — исключительно политическая трескотня», — отметил эксперт.