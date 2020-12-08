Историк: Украина не получит ракеты Patriot
Кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака о том, что было бы неплохо купить американские ракеты Patriot. Об этом сообщило РИА ФАН.
Эксперт пояснил, что во-первых, Америка не собиралась продавать ракеты. Во-вторых, президент Джо Байден не станет настраивать против себя Россию в самом начале своего срока.
«Итог известен — Украина получит новый транш на развитие обороны, но сами ракеты ей не направят», — уверен Бредихин.