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    08 декабря 2020, 14:19

    Историк: Украина не получит ракеты Patriot

    Дарья Морозова

    Кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака о том, что было бы неплохо купить американские ракеты Patriot. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Эксперт пояснил, что во-первых, Америка не собиралась продавать ракеты. Во-вторых, президент Джо Байден не станет настраивать против себя Россию в самом начале своего срока.

    «Итог известен — Украина получит новый транш на развитие обороны, но сами ракеты ей не направят», — уверен Бредихин.