Мир 15 марта 2024, 11:11 Историк Суржик: вопрос о судьбе румынского золота не будет разрешен

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Европарламент потребовал от России вернуть национальное достояние Румынии, в том числе золотой запас, отправленный на хранение в 1916 и 1917 годах. Вопрос о судьбе золота не разрешится, сообщил «Известиям» кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

По его словам, в те годы Румыния воевала в Первой мировой, под угрозой оккупации Германией руководство страны решило отдать золото на хранение Российской империи. Сейчас в очередной раз поднялся вопрос возвращения запасов.

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Однако он не решим, поскольку Российская Федерация не является правопреемником Российской империи. Кроме того, все осложняется и тем, что до сих пор страны не оформили договорно-правовые отношения, отметил Суржик.