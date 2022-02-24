Историк: США на Украину всегда было плевать

Военный историк Борис Юлин объяснил порталу News.ru, что у Штатов нет задачи остановить российские войска у украинских границ. По его словам, у американцев есть задача, чтобы РФ выставила себя агрессором.

«Американцы сделали то, что хотели, и добились того, о чем мечтали. Почему-то все носятся с тем, что США и НАТО защищали Украину, носились с тем, чтобы обеспечить ее безопасность. На Украину им всегда было плевать, Украина — это разменная карта, повод, не более того», — заметил собеседник издания.

Он добавил, что по этому поводу в ООН будут приниматься соответствующие решения и создаваться широкая антироссийская коалиция. Специалист напомнил, что это все то же самое, как во время истории с Крымом.