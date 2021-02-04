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    04 февраля 2021, 12:50

    Историк спецслужб объяснил, почему главой ЦРУ хотят сделать эксперта по РФ

    Полина Петрова

    Историк спецслужб Александр Колпакиди объяснил, почему президент США Джозеф Байден выдвинул посла США в РФ Уильяма Бернса в качестве кандидата на пост директора ЦРУ, сообщил сайт URA.ru.
    Историк спецслужб объяснил, почему главой ЦРУ хотят сделать эксперта по РФ

    По мнению специалиста, причиной является то, что Штаты видят нашу страну своим главным противником.

    «Россию они (США — прим. ред.) считают главным противником, поэтому назначают специалиста по России», — поделился точкой зрения Колпакади.

    Как уточнил эксперт, Бернс считается слабовольным человеком. Специалист уверен, что возможность его назначения должна насторожить.

    Американист Малек Дудаков считает, что в таких планах нет ничего антироссийского. Он пояснил, что главным приоритетом для администрации Байдена является взаимоотношение с Евросоюзом и Китаем. Политолог заметил, что Бернс работал не только в РФ, но и в Фонде Карнеги.