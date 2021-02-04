Историк спецслужб объяснил, почему главой ЦРУ хотят сделать эксперта по РФ

По мнению специалиста, причиной является то, что Штаты видят нашу страну своим главным противником.

«Россию они (США — прим. ред.) считают главным противником, поэтому назначают специалиста по России», — поделился точкой зрения Колпакади.

Как уточнил эксперт, Бернс считается слабовольным человеком. Специалист уверен, что возможность его назначения должна насторожить.

Американист Малек Дудаков считает, что в таких планах нет ничего антироссийского. Он пояснил, что главным приоритетом для администрации Байдена является взаимоотношение с Евросоюзом и Китаем. Политолог заметил, что Бернс работал не только в РФ, но и в Фонде Карнеги.