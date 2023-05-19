Мир 19 мая 2023, 11:37 Историк Шульга назвал симпатию к Зеленскому трендом для иностранных политиков

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Показное сочувствие и поддержка президента Украины Владимира Зеленского стали своего рода трендом для иностранных политиков. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХИГС Даниил Шульга.

Он отметил, что Украина сейчас находится в непростом положении. С точки зрения экономики она находится под сильным гнетом санкций. При этом вся помощь политиков из-за границы — это показуха.

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«Даже если ракеты будут поставлены в полном объеме победу Украине это не принесет. Это может создать некоторые сложности, но не более того», — отметил Даниил Шульга.

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