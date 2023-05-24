24 мая 2023, 11:26
Историк Шаповалов прокомментировал призывы Польши к НАТО усилить политику сдерживания в Черном море
Историк Шаповалов: Польше следует беспокоиться о сохранности своих рубежей
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил призывы Польши к НАТО усилить политику сдерживания в Черном море из-за российского флота. Об этом написал RT.
По его словам, в эти призывы Польша вкладывает историческое прошлое, когда Речь Посполитая была от моря до моря. Он порекомендовал польским властям больше беспокоиться о сохранности собственных рубежей.
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«Это Балтика. Совсем рядом с территориальными водами Польши произошел подрыв „Северного потока“. Это очень серьезная ситуация. Польше не нужно думать о том, что не относится никак к ее территориальным рубежам», — добавил историк.
Если говорить о Черном море, то здесь Россия не допустит усиления присутствия НАТО, резюмировал Шаповалов.
НАТО
Польша
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