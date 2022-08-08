Историк Шаповалов прокомментировал европейскую программу по поддержке МВД Косова

Проект Еврокомиссии, в рамках которого она намерена выделить 6,5 миллиона долларов на поддержку МВД Косова, является провокацией. Таким мнением с RT поделился замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Конечно, такие действия являются провокацией. Фактически они демонстрируют, кто реальный выгодополучатель в данной ситуации — ситуации конфликта и нарушения прав сербов», — сказал Шаповалов.

По его словам, эти меры нужны, чтобы оказывать давление на правительство Сербии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит средства на программу поддержки, бенефициаром которой станет МВД Косова и входящие в его состав структуры, включая полицию, агентство судебно-медицинской экспертизы и управление ЗАГС.