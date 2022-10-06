Историк Шаповалов объяснил, зачем ЕС собирается выделить средства Западным Балканам | 360°

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Историк Шаповалов объяснил, зачем ЕС собирается выделить средства Западным Балканам

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Еврокомиссия планирует потратить 13 миллионов долларов на развитие инфраструктуры на Западных Балканах. В разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, что ЕС планирует бороться в регионе с пророссийскими настроениями.

«Речь идет о том, что ЕС точечно усиливает свои позиции в непростом для себя регионе. Здесь далеко не все разделяют антироссийские настроения», — отметил историк.

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Он добавил, что Боснии прошли выборы, итогом которых стало усиление сил, выступающих за нормализацию отношений с Россией. Это не устраивает Евросоюз.

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«Эти средства пойдут на цели, направленные на борьбу с так называемым российским влиянием, направленные на поддержку антироссийских нарративов, поддержку тех сил, которые борются с Россией», — считает Шаповалов.

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