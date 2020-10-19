Историк сделал прогноз о развитии конфликта в Карабахе

Военный эксперт, историк Борис Юлин сделал неутешительный прогноз о развитии конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По его мнению, у происходящего может быть сценарий гражданской войны как в Таджикистане.

«Если стороны не смогут договориться, то происходящее может перерасти в нечто большее. Например, похожее на войну в Таджикистане в 1990-е годы. Там шла гражданская война с похожими условиями», — процитировал специалиста сайт URA.ru.

Эксперт подчеркнул, что такие конфликты как в Карабахе, не имеют силовых путей развития. Они либо затягиваются на десятилетия, либо население начинают уничтожать и выгонять. По словам историка, в настоящий момент военное преимущество на стороне Азербайджана. При этом большая часть жителей Карабаха являются армянами.

Историк подчеркнул, что если Азербайджан одержит победу, открытым вопросом останется судьба живущих в регионе людей. Специалист считает, что единственный верный вариант — перестать делить землю и договориться о совместной жизни на ней.