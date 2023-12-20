Мир 20 декабря 2023, 19:16 Историк Рогулев: Трампа выведут из игры после прецедента в Колорадо

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Верховный суд штата Колорадо наложил вето на участие Дональда Трампа в местных праймериз. Такое решение может вывести политика из игры, сообщил доктор исторических наук Юрий Рогулев сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, это уже 18-я попытка лишить Трампа права участвовать в президентских выборах в 2024 году. Она связана с намерением демократов устранить политического конкурента и не допустить его до выборов разными методами.

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Если суды нескольких штатов отстранят Трампа от участия в местных выборах, тогда «он не сможет претендовать на общенациональные выборы», отметил Рогулев.