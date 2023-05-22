Мир 22 мая 2023, 10:40 Историк Рогулев объяснил, каким образом республиканцы ставят Байдена в неудобное положение в преддверии выборов Историк Рогулев: они демонстрируют, что его экономическая политика имеет много недостатков

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в разговоре с изданием URA.RU объяснил, каким образом представители республиканской партии США ставят Джо Байдена в неудобное положение в преддверии президентских выборов.

По его словам, они указывают электорату на то, как неэффективно Байден поступает в экономических вопросах.

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«Они демонстрируют, что его экономическая политика имеет огромное количество недостатков. Она и так вызывает у американцев опасения и неодобрения. Значительное количество людей не одобряют экономическую политику Байдена», — добавил историк.

Причем он отметил, что обе партии найдут компромисс по вопросу лимита госдолга США. Скорее всего, они поднимут его на два-три триллиона долларов.