Историк рассказал об убийстве англичанами тысяч советских пленных в 1945 году

Британские военные в начале мая 1945 года уничтожили немецкие корабли с узниками концлагерей, большинство которых составляли советские военнопленные. Об этом историк Дмитрий Хохлов рассказал РИА «Новости».

Сегодня исполняется 76 лет со дня трагедии, вошедшей в историю как гибель лайнера «Кап Аркона». Тогда британская авиация атаковала немецкие корабли с узниками концлагерей. Это произошло в Любекской бухте в Балтийском море. Останки погибших, среди которых были представители 25 национальностей, продолжали находить на побережье еще несколько десятилетий.

Потопление «Кап Арконы» считается одной из крупнейших морских катастроф. По разным оценкам, погибли от семи до 12 тысяч человек. Лишь немногим удалось выжить. Спастись смогли 140 советских граждан. Об этой трагедии широкой общественности стало известно только в 1960–1970-х годах. Среди исторических источников — письмо, составленное Василием Саломаткиным, который стал одним из непосредственных участников трагедии. Саломаткин попал в плен к нацистам после того, как был ранен в боях под Вязьмой. Он прошел несколько концлагерей.

Письмо Саломаткина является одним из самых ранних документальных свидетельств, раскрывающих подробности трагедии на «Кап Арконе». Оно содержит и детали об отношении английских военных к спасшимся узникам, отметил историк. Саломаткин рассказал, как 29 апреля 1945 года, когда он находился в концлагере Нойенгамм, эсэсовцы вывезли всех пленных, которые еще как-то могли передвигаться, в город Любек. Таких насчитывалось 12 тысяч человек, в большинстве своем это были русские военнопленные. В порту часть из них посадили на два небольших судна, а около восьми тысяч заключенных погрузили на корабль «Кап Аркона».

Английские войска 3 мая подошли к городу Нойштадт и предъявили капитуляцию. Затем они предъявили капитуляцию и кораблям с узниками, но эсесовское командование отклонило ее. Тогда британская авиация начала их бомбардировку. Саломаткин писал, что корабли не сделали ни одного ответного выстрела. Нацисты на «Кап Арконе» выбросили белый флаг сразу после того, как первая бомба попала в другой небольшой корабль «Тильбек». Заключенные на палубе сняли с себя белые рубашки, давая понять английским летчикам, что судно сдается и принимает капитуляцию.

Но английские летчики продолжали бомбить корабли, не замечая людей, просящих пощады.

«Английские летчики по своим зверским расправам нисколько не отличались от фашистских летчиков-варваров», — указал в своем письме Саломаткин.

Когда бомба попала на корму «Кап Арконы», Саломаткин находился на носу корабля. Затем в середину корабля упала вторая бомба, он загорелся и начал тонуть. После этого Саломаткин вместе с другими русскими военнопленными бросился в воду.

«На мое несчастье пришло счастье, я проплыл уже порядочное расстояние, и начался прилив моря к берегу, это меня спасло», — писал он.

Но на этом испытания не закончились. В лагере спасшихся англичане загнали их в тесные помещения, где очень плохо кормили. Когда заключенные потребовали нормальной пищи, им сказали, что они этого не достойны, а двоим предъявили саботаж и посадили в тюрьму. Ситуация с питанием через некоторое время улучшилась, но оно все равно не отвечало требованиям, которые были выдвинуты на Ялтинской конференции.

Англичане отказывали и в захоронении погибших заключенных с воинскими почестями в братской могиле. А когда англичане нагнали немецких военнопленных, они свободно разгуливали, нападали на спавшихся и угрожали их всех перерезать. Когда на них пожаловались английскому коменданту, он только усмехнулся.

Хохлов указал, что англичане в первую очередь преследовали политические цели, концентрируя усилия на овладении Любеком.