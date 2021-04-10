Историк рассказал о церемонии похорон принца Филиппа

Британская королевская семья определилась с форматом и датой похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа. С ним простятся 17 апреля в Виндзорском замке — летней монаршей резиденции. О том, как пройдет церемония, «360» рассказал историк погребальной культуры Михаил Питателев.

Из-за смерти Филиппа в Британии объявили восьмидневный национальный траур, который завершится 17 апреля. Королева проведет в трауре 30 дней, в течение которых «будет отдыхать от государственных дел», рассказал собеседник.

Королевский траурный протокол предусматривает две степени почестей, сообщил историк. Это государственные либо церемониальные похороны. Прощание с Филиппом будет церемониальным.

По протоколу церемония состоит из нескольких этапов. Первое, что происходит после смерти члена королевской семьи — это официальное объявление о кончине. Если бы Филипп был наследником престола, то провели бы государственные похороны. Гроб с телом в этом случае выставляют на всеобщее обозрение в Вестминстере, там, где собирается британский парламент.

Вместо этого тело Филиппа на лафете доставят в Виндзор, где с ним смогут проститься придворные.

На прощании выступит лорд-камергер, отвечающий за хозяйство королевского двора. Также пройдет богослужение по англиканскому канону. После чего принца Филиппа похоронят «по всем королевским правилам» в семейном склепе.

Похороны королевской особы всегда привлекают внимание. Так было и на прощании с принцессой Дианой, и при смерти королевы-матери в 2002 году, отметил Питателев.