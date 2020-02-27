Историк рассказал о союзниках нацистской Германии во Второй мировой войне

Помимо официальных союзников таких, как Италия, Румыния, Финляндия, Болгария, были и другие. Они помогали нацистам. По словам Гурьева, ими являлись добровольцы — западноевропейские, восточноевропейские, советские коллаборанты.

«Это форма участия тех стран, многие из которых входили в антигитлеровскую коалицию, но добровольцы из той же Франции участвовали в вермахте и СС», — заявил историк.

С промышленностью Германии помогали Австрия, Франция, Швеция и Финляндия.