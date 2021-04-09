Историк раскрыл, кем мог бы стать принц Филипп без Елизаветы II

Значительных карьерных высот смог бы достичь принц Филипп, герцог Эдинбургский, если бы не сочетался узами брака с королевой Англии Елизаветой II. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН Галина Остапенко в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

«У него карьера, конечно, блестящая. Он был бы, наверное, и министром морским, если бы, так сказать, не женитьба на Елизавете II. Она помешала его карьере, конечно, очень, он участник войны, у него славная биография», — напомнила Остапенко.

Она также добавила, что на момент знакомства с будущей супругой герцог Эдинбургский преодолевал не лучшие биографические события, однако он смог это пережить благодаря своему сильному характеру. Эксперт напомнила, что у Филиппа была тяжелая жизнь, потому что он прошел через развод родителей и военное училище, отметила специалист по Британии.

Она также напомнила, что во внутренние дела королевской семьи принц Филипп давно не вторгался.