Историк прокомментировал письмо посла Украины про «голодомор»

«Казалось бы: давным-давно даже зарубежные ученые (а все зарубежное является для Украины наивысшим авторитетом) пришли к выводу о том, что трагические события 1932–1933 годов, массовый голод в Советском Союзе не являлся сознательно спланированным с целью наказания крестьянства и не являлся геноцидом. Ни одного документа, который бы свидетельствовал в пользу украинской концепции, нет», — заявил Марчуков.

Историк считает, что у Украины нет ничего нового в идеологическом арсенале, раз они снова повторяют то, что было сказано много раз и является штампами и мифами.

«Это крапленая колода засаленных карт, которые уже не один раз были биты», — подчеркнул он.

Марчуков уверен, что Украина продолжает заниматься фальсификацией и русофобией. Делается это для своих политических целей.