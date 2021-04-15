Историк прокомментировал отказ Турции от конвенции Монтре

Доктор исторических наук Владимир Винокуров оценил последствия отказа Турции от конвенции Монтре. Об этом сообщило издание «Журналистская правда».

По данным сайта «Утро.ру», это может иметь негативные последствия для России, заявил эксперт.

«Нужно что-то срочно предпринимать, а то окажемся в ситуации, когда наши корабли заперты в Черном море», — пояснил Винокуров.

Также он считает, что в свете последних событий Турцию нельзя считать партнером России.