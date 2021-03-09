Историк прокомментировал назначение сына Бердымухамедова вице-премьером Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером страны. В республике считается, что эта должность служит лестницей к посту лидера государства, написал сайт «Политика сегодня».

Граждане восхищаются характером 63-летнего лидера страны. Бердымухамедов исполняет песни на музыку своего любимого внука Керимгулы и читает вместе с ним рэп. Также он ставит памятники собакам породы алабай, а в 2017 году он подарил породистого щенка президенту РФ Владимиру Путину.

Наследник главы Туркменистана Сердар отличается от отца и ведет себя более тихо и скромно. Кандидат исторических наук Станислав Притчин рассказал, что у Бердымухамедова-младшего уже есть широкий опыт работы в политике. В первые годы прихода отца к власти он учился в Дипломатической академии МИД РФ, а далее — в Женевском центре политики безопасности. После этого он начал выстраивать карьеру.

«Карьерный рост (Сердара Бердымухамедова, — прим.ред.) говорит о том, что идет определенная подготовка к сценарию смены власти. Но против этого сценария играет то, что сам президент Туркменистана, судя по его активному присутствию в медиа и активным увлечениям различного рода, в полном здравии и никуда не собирается уходить», — поделился мнением Притчин.

Он считает, что сценарий с подготовкой Сердара к президентской должности рассчитан на будущее.