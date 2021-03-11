Историк прокомментировал намерение США «укрепить» права трудящихся в Армении

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил планы Госдепа США профинансировать «укрепление» прав трудящихся в Армении. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что Америка собирается выделить на это 900 тысяч долларов.

По словам Шаповалова, подобные инициативы всегда направлены на развитие американских интересов и американской системы ценностей. Он уверен, что после гранта последует «активизация разного рода антиправительственных действий и деятельности, направленной на продвижение интересов США».