Историк прокомментировал борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии

По данным портала «Политика сегодня», каждый грант составит от 15 до 100 тысяч долларов. Кандидат исторических наук Павел Кандель выразил мнение, что средства пойду организациям, уоторые спонсирует Америка и Европа.

«То, что США и ранее прилагали усилия, чтобы Молдавия находилась на прозападной и проамериканской орбите, это не новость», — считает эксперт.