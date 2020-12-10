Историк прокомментировал борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии
Госдепартамент США выделит деньги на реализацию проектов по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии. Об этом сообщил RT.
По данным портала «Политика сегодня», каждый грант составит от 15 до 100 тысяч долларов. Кандидат исторических наук Павел Кандель выразил мнение, что средства пойду организациям, уоторые спонсирует Америка и Европа.
«То, что США и ранее прилагали усилия, чтобы Молдавия находилась на прозападной и проамериканской орбите, это не новость», — считает эксперт.