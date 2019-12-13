Историк предположил время изменения отношения Латвии к России

Власти Латвии сами не выберут другую риторику в адрес России. Изменить отношение к РФ Ригу может заставить заметное уменьшение дотаций со стороны Евросоюза, считает историк. Поэтому к середине следующего десятилетия может измениться курс.

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«Когда вред от такого рода риторики и политической практики властей Латвии будет очевиден, то именно тогда — где-то к середине следующего десятилетия, возможно, какие-то подвижки будут и в российско-латвийских отношениях», — отметил Борисенок.

Ранее бывший министр сообщений Латвии Анрийс Матисс оценил последствия отношений Латвии с Россией. Он обратил внимание, что латвийские порты теряют транзит из-за риторики Риги в адрес Москвы. Поэтому политик верит в возврат российских грузов, правда, не в ближайшем будущем. А значит, Латвия может потерять транзит как сектор экономики, напомнило РИА ФАН. Как Рига закрыла банковский сектор, так закроет и транзит, предположил Маттис.