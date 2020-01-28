Историк посоветовал Зеленскому сходить в школу
Писатель и военный эксперт Михаил Захарчук заявил, что Владимир Зеленский не знает азов истории. Причиной стало выступление президента Украины в Польше, на котором он сказал, что СССР начал Вторую мировую войну. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По данным сайта «Политика сегодня», Захарчук считает, что в своих попытках переписать историю, Зеленский выставляет себя необразованным человеком. Он посоветовал президенту Украины и некоторым польским политикам сходить в школу, потому что их слова лишь смешат окружающих людей.
«Дети и внуки тех, кто был побежден и свержен, сейчас пытаются взять реванш, поэтому и переписывают историю. Но это просто смешно», — подытожил историк.