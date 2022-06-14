Историк после слов Лаврова обвинил власти США в безумии

Безумием назвал американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский факты цензуры в отношении представителей России, в том числе главы МИД Сергея Лаврова. Слова ученого приводит Massachusetts Peace Action. Хомский отметил, в частности, что Штаты замалчивают ту информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с позицией Вашингтона.

«Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте „Аль-Джазиры“ искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», — заявил ученый.

Он также отметил, что Лавров имеет предложение, позволяющее преодолеть зерновой кризис, грозящий массовым голодом. Однако власти Штатов не позволяют своим гражданам узнать об этом. По мнению Хомского, подобное поведение руководства государства — безумие.

«Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой», — добавил ученый.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция добились предварительного соглашения, которое обеспечит безопасное возобновление поставок украинского зерна. Оно будет проходить через порт Одессы.