Историк Подберезкин рассказал о противостоянии Запада и славянской цивилизации | 360°

Мир 03 октября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Историк Подберезкин рассказал о противостоянии Запада и славянской цивилизации

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Запад пытается уничтожить славянскую цивилизацию с VI века, и сегодняшнее противостояние России и НАТО это часть процесса, который начался очень давно. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сказал историк, директор Центра военно-политических исследований МГИМО концерна «Алмаз — Антей» Алексей Подберезкин.

«С VI века началось давление Запада на славянскую цивилизацию. Тогда наших племенных вождей заманили к себе и уничтожили на пиру некие пакостники из Западной Европы. Ведь восточная граница раньше от Словении пролегала», — отметил историк.

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Он пояснил, что славянскими землями были Берлин, Померания и Прибалтика. Противостояние Запада и «славянской цивилизации» в той или иной форме продолжалось несколько веков.

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«Вспомним Александра Невского, уже при феодализме. Было польское нашествие — это другая форма западного нашествия католицизма в XVI веке. Потом вся европейская коалиция собралась под знаменами Наполеона. Французских войск там было 40%. То же самое при Гитлере», — сказал Подберезкин.

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