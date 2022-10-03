Историк Подберезкин рассказал о противостоянии Запада и славянской цивилизации | 360°

Все новости

Деньги

03 октября 2022, 19:58

Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов

Знаменитости

03 октября 2022, 19:50

Таинственное «исчезновение» или пиар-ход. Что известно об истории с «пропажей» певца Легостаева

Реклама

Подмосковье

03 октября 2022, 19:19

Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе

Мир

03 октября 2022, 19:17

Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией в МИД РФ

Мир

03 октября 2022, 19:17

Жену Карла III уличили в подавлении мужа

Мир

03 октября 2022, 19:16

Итальянцы вышли с протестами против резкого роста тарифов на электричество и газ

Общество

03 октября 2022, 19:15

Минпромторг поддержал инициативу по включению услуги «умный дом» в тарифы ЖКХ

Происшествия

03 октября 2022, 19:13

Плавучий дом за 1,5 миллиона долларов утонул, не успев спуститься на воду

Происшествия

03 октября 2022, 19:12

Фейк: в Луганске разбомбили эшелон с мобилизованными россиянами

Мир

03 октября 2022, 19:04

Историк Подберезкин рассказал о противостоянии Запада и славянской цивилизации

Читать 360tv в

Запад пытается уничтожить славянскую цивилизацию с VI века, и сегодняшнее противостояние России и НАТО это часть процесса, который начался очень давно. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сказал историк, директор Центра военно-политических исследований МГИМО концерна «Алмаз — Антей» Алексей Подберезкин.

«С VI века началось давление Запада на славянскую цивилизацию. Тогда наших племенных вождей заманили к себе и уничтожили на пиру некие пакостники из Западной Европы. Ведь восточная граница раньше от Словении пролегала», — отметил историк.

Реклама

Он пояснил, что славянскими землями были Берлин, Померания и Прибалтика. Противостояние Запада и «славянской цивилизации» в той или иной форме продолжалось несколько веков.

Реклама

«Вспомним Александра Невского, уже при феодализме. Было польское нашествие — это другая форма западного нашествия католицизма в XVI веке. Потом вся европейская коалиция собралась под знаменами Наполеона. Французских войск там было 40%. То же самое при Гитлере», — сказал Подберезкин.

Авторы:

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама