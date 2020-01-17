Историк оценил рассекреченные документы об освобождении Варшавы

Эксперт обратил внимание на то, что Сталин часто соглашался с Гитлером.

«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники. Мы соглашались со всем, что говорил Гитлер, а Гитлер соглашался со всем, что говорил Сталин. Они обменивались поздравлениями, да и вообще, у них были „совет да любовь“ — до 22 июня 1941 года, когда Гитлер на нас напал», — уточнил Сванидзе.

Историк также добавил, что большой объем рассекреченных документов имеет в основном внешнеполитические цели. Хотя нельзя отрицать и их историческое значение.

«Все эти вещи важны для истории, но сейчас все мы понимаем, что эти публикации имеют политический смысл. Потому что говорят о преступлениях НКВД в годы войны, убийствах в Катыни польских людей советскими солдатами. И вот это [рассекречивание информации] ответ — они [представители других стран] тоже совершали преступления», — пояснил Сванидзе.

Ранее Минобороны рассекретило данные о потерях СССР при освобождении Польши.