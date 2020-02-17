Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды

Историк заявил, что несмотря на фальсификацию истории, занимающейся на Западе, в Германии еще остались те, кто помнят и чтут подвиг советских солдат, избавивших мир от фашизма.

Шаповалов рассказал, что немцы хорошо помнят историю, в отличие от других европейских стран. Они знают, к чему может привести потакание нацистским настроениям.