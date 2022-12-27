Мир 27 декабря 2022, 22:23 Историк отметил две ошибки Сербии в ситуации с Косово

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Доцент Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук Анна Филимонова обсудила с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что сербский президент Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность из-за ситуации, которая сложилась на севере Косово и Метохии.

По мнению Филимоновой, сейчас Сербия и Косово оказались на пороге «новой балканской войны. Она предположила, что если косовские албанцы и натовцы решатся пойти на зачистку северных территорий, то местные жители „восстанут“ и это вынудит сербское правительство пойти на ответные меры.

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Филимонова заметила, что Сербия сама загнала себя в такую непростую ситуацию, приняв два документа. Первый — это брюссельское соглашение 2013 года, которое наделило Косово ключевыми атрибутами государственности (властью, территорией и конституционно-правовыми органами).

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Второй документ — соглашение о свободе передвижения, которое подписали в 2011 году, а Вучич дополнил его в 2016-м. В нем говорится, что живущие на севере Косово сербы должны поменять автомобильные номера и перерегистрировать их на республиканские. Но для этого нужно сначала получить паспорт, и соответственно гражданство.

«Произошел номерной кризис, когда за чисто технической маленькой деталью — просто перерегистрацией автомобилей — стоит такое большое дело, как вынужденность интеграции в косовскую государственную систему», — обратила внимание Филимонова.