Историк Островский: династия Виндзоров закончилась со смертью Елизаветы II | 360°

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Историк Островский: династия Виндзоров закончилась со смертью Елизаветы II

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Династия Виндзоров в Великобритании фактически прервалась со смертью королевы Елизаветы II. Об этом рассказал историк Олег Островский, передала «Вечерняя Москва».

Виндзоры появились в начале ХХ века, когда король Георг V выступил с заявлением, согласно которому британский правящий дом отвергал все германские титулы, отказывался от своих кровно-родственных связей с Саксен-Кобург-Готской династией и объявлял о создании новой, Виндзорской династии.

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«В условиях Первой мировой войны, где Великобритания, Франция и Россия выступали против Германии и Австро-Венгрии, такой шаг вызвал народный восторг и казался вполне логичным», — пояснил Островский.

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Виндзорская династия закончилась со смертью Елизаветы II, которая была последней прямой наследницей  королевы Виктории (1819–1901) и принца Альберта (1819–1861).

«Получилось примерно как у нас с домом Романовых, которые после смерти императрицы Елизаветы Петровны (она была последней представительницей фамилии по прямой женской линии; мужская же пресеклась на Петре II в 1730 году), фактически стали Ольденбург-Гольштейн-Готторпскими», — добавил историк.

Принц Филипп, муж Елизаветы II, родом из Глюксбургов — ветви Ольденбургской, поэтому их с Елизаветой дети и внуки уже не принадлежат полностью к Виндзорам, заключил он.

Королевская семья Британии

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