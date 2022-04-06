Историк Осипов оценил шансы Макрона на победу на выборах президента Фрации

Эммануэль Макрон имеет хорошие шансы переизбраться на пост президента Франции, однако второго тура на выборах не избежать. Об этом Lenta.ru рассказал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

Главная опасность для Макрона — лидер ультраправой консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее рейтинги, согласно данным общественных опросов, почти так же высоки, как у действующего главы государства.

«Макрон является очевидным фаворитом в этой президентской гонке. На данный момент его отрыв в первом туре от Марин Ле Пен сокращается, по последним опросам он составляет около 4%. Еще год назад считалось, что в первом туре Марин Ле Пен может опередить Эммануэля Макрона и проиграть ему во втором туре. То, что Марин Ле Пен сейчас проигрывает Макрону 4%, связано с кандидатурой основателя партии „Реконкиста“ Эрика Земмура, который отбирает часть электората Марин Ле Пен», — рассказал Осипов.