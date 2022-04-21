Историк Офицеров-Бельский рассказал, зачем Польша сближается с США

Сотрудничество с США Польше нужно для того, чтобы снизить зависимость от других европейских стран. Об этом в разговоре с Lenta.ru сказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский.

Сотрудничество с крупными внешними партнерами для маленьких европейских стран является возможностью сохранить свой суверенитет и независимость от ЕС. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан таким партнером выбирает Россию. Для Польши им стали США.

«Сотрудничество с Вашингтоном позволяет Польше сохранять самостоятельность и не попадать в полную зависимость от старших европейских партнеров и брюссельской бюрократии», — пояснил эксперт.