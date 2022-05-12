Историк Офицеров-Бельский назвал причину ухудшения отношений России и Польши

Отношения России и Польши ухудшаются, поскольку у стран никогда не было прочных связей, которыми они могли бы дорожить. Об этом в интервью Lenta.ru заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский.

По словам эксперта, в отношениях друг с другом странам было нечего терять. Россия пыталась наладить такие связи — например, «Лукойл» собирался купить польскую нефтяную компанию Lotos, но сделку прервали со стороны Польши.

«Сейчас отношения России со многими странами Европы практически во всех сферах разорваны или подорваны, контакты минимизированы, а поляки просто несколько опередили этот тренд», — считает Офицеров-Бельский.