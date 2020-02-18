Историк объяснил важность письма немецкого писателя в проекте #ПочтаПобеды

«Письмо из Германии действительно очень символично, — отметил Мягков. — Люди знают и помнят свою историю, уважают вклад нашей страны. Я бы отправил это письмо депутатам Европарламента, руководству ЕС, которое делает заявление о якобы равной ответственности СССР и Германии в развязывании Второй мировой войны, о новой оккупации Европы СССР в 1944–1945 годах. Пусть они почитают мнение простого гражданина, пусть они прислушаются к нему. Это мнение европейского человека, который воспитывался на гуманизме, это будет им очень полезно».

Эксперт отметил, что письмо гражданина Германии показывает, что в Евросоюзе много здравомыслящих людей, помнящих свою историю.

«Они прекрасно <…> помнят о том, что именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии. И они прекрасно понимают, что на самом деле Красная армия освобождала и немецкую землю от фашистского режима, от порабощения… Письмо направлено как раз против фальсификации истории Второй мировой войны», — подчеркнул историк.

Отмечается, что в своем письме писатель фон Фихтенберг благодарил советскую армию за освобождение Европы от нацизма.