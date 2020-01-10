    10 января 2020, 10:47

    Историк объяснил, сможет ли Конгресс удержать Трампа от объявления войны

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Президенту США Дональду Трампу запретили применять силу против Ирана без одобрения парламента. Такую резолюцию приняла палата представителей Конгресса. Однако доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев заверил «360», что резолюция не станет законопроектом.
    Историк объяснил, сможет ли Конгресс удержать Трампа от объявления войны

    «Резолюция — это не закон. Резолюцией ограничить действия президента невозможно, даже если она будет одобрена и второй палатой. Она должна еще и Сенатом быть одобрена. В данном случае речь идет о таком, скорее, политическом жесте, политическом шаге», — объяснил Рогулев.

    Он также добавил, что в целом военные полномочия президента действительно делегируются ему Конгрессом. При этом Конгресс же может их ограничивать.

    «Дело в том, что по Конституции объявлять войну может только Конгресс США, вот в чем дело. Вести боевые действия без объявления войны, что может в дальнейшем привести к войне, это вопрос дискуссий. Конгресс уже пытался ограничивать военные полномочия президента», — отметил историк.

    Эксперт пояснил, что имеет в виду ограничения после отставки 37-го американского лидера Ричарда Никсона. Тогда Конгресс ввел ограничения на два месяца и позволил президенту, как Верховному главнокомандующему, проводить какие-то военные действия, не объявляя войну.

    «Американские вооруженные силы получили право от Конгресса проводить военные операции без объявления войны на протяжении ограниченного времени. Это, например, имело место в Ливии, где Обама стремился уложиться четко вот в эти сроки, которые отвел ему Конгресс для того, чтобы не нарушать этот закон», — рассказал Рогулев.

    По его словам, вопрос «о военных полномочиях — это такое перетягивание каната между президентом и Конгрессом».

    Ранее стало известно, что Конгресс принял резолюцию об ограничении действий Трампа в Иране. В частности, главе Вашингтона запретили начинать военные операции без официального одобрения Конгресса. Позже документ раскритиковали в Белом Доме, назвав его неуместным.