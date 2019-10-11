Историк объяснил латвийскую позицию по Второй мировой войне

В пятницу на сайте Минобороны РФ опубликовали материалы архива, в которых сообщается о концентрационном лагере для политических заключенных, который организовали нацисты в Саласпилсе и радостной встрече местными жителями советских освободителей.

Михаил Смолин выразил сомнения, что рассекреченная информация может повлиять на позицию латвийских властей. Он объяснил это «националистическим взглядом» на события XX века, который «затуманивает правду» о Второй мировой войне для жителей Латвии.

«Для латышских властей все это не имеет значения <…> Для них идеальным является поведение латышских эсэсовцев, которые были с другой стороны. К сожалению, в латышском обществе изначально принят посыл: все, что связано с Советским Союзом, с Россией имеет отрицательный знак», — процитировало политолога радио Sputnik.

Речь идет о трактовке вступления стран Балтии в СССР как «оккупации» их Советским Союзом.