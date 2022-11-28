28 ноября 2022, 05:52
Историк объяснил, когда Запад перестанет помогать Украине
Историк Файджес: Запад может остановит помощь Украине после победы Трампа на выборах в США
Есть вероятность, что Запад прекратит помогать Украине в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Такое предположение в интервью Welt сделал британский историк, специалист по России Орландо Файджес.
«Многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп», —отметил он.
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Файджес добавил, что многое также зависит от того, насколько Запад готов «идти до конца».
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Дональд Трамп в середине ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента США в 2024 году.
Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Он настаивает, что лишился своего кресла незаконно — якобы результаты выборов были подтасованы в пользу его оппонента — демократа Джо Байдена.
При этом Джо Байден пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. Американский лидер ранее заявлял, что сперва планирует посоветоваться с семьей.
Дональд Трамп
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