Историк объяснил, какую ценность для «Талибана»* представляет Кандагар

Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН в разговоре с Lenta.ru объяснил, какую ценность представляет для движения «Талибан»* Кандагар, второй по величине город в Афганистане. По его мнению — не очень большую.

Кандагар находится ближе к Пакистану, поэтому это не настолько важный центр с точки зрения противостояния талибов* и Кабула, сказал эксперт.

Ранее талибам* оказывала сопротивление повстанческая группа «Северный альянс». Поэтому сейчас для них важнее контролировать северные территории (Кандагар находится на юге Афганистана).

При этом возможности захватить столицу Афганистана, Кабул, у талибов*, скорее всего, нет, считает историк.

«Потому что все равно вышки аэропорта остаются под контролем. А это возможность переброски сюда войск США, чтобы не допустить падения Кабула. Это вопрос принципиальный для международной антитеррористической коалиции, которая долгое время вела операцию против „Талибана“*», — пояснил Притчин.

Ранее появилась информация, что «Талибан»* взял под контроль Кандагар.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.