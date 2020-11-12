Историк объяснил, что не учел Зеленский в речи об украино-американских воинах

В среду, 11 ноября, Штаты отмечали День ветеранов. Зеленский поздравил страну на своей странице в Facebook. Он написал о «легендарных украино-американских воинах». По его словам, в числе героев США было немало солдат и офицеров из Украины.

«Одним из великих американских героев был сержант Майкл Странк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы», — отметил украинский лидер.

Мягков заметил, что в своей речи Зеленский забыл вспомнить о нескольких нюансах.

«Почему-то Зеленский забыл рассказать, а стоило бы, что на стороне армии Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны воевало не менее 300 тысяч украинцев», — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что в их числе батальоны Нахтигаль и Роланд, дивизия СС «Галичина» и различные охранные и карательные подразделения. Историк рассказал, что «Галичина» собиралась набрать лишь около 15 тысяч украинцев, но вышло в разы больше. Остальные солдаты пришли добровольно.