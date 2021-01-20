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    20 января 2021, 13:55

    Историк назвал условие победы Трампа на следующих выборах

    Дарья Морозова

    Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал, есть ли у Дональда Трампа шансы победить на следующих выборах. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Перед уходом в отставку Трамп заявил, что готов создать новую политическую партию. Рогулев уточнил, что в этом случае его шансы возглавить страну в будущем будут минимальными.

    «Шансы для другой партии, кроме двух основных — невелики. И из-за этого успех третьей партии невозможен», — пояснил эксперт.

    Он добавил, что успехи Трампа в политике зависят от его отношений с республиканцами. Если ему удастся наладить с ними отношения, они могут захотеть снова увидеть его президентом страны.

    «Захотят ли они видеть Трампа в качестве основного кандидата на пост президента в 2024 году — остается открытым вопросом», — пояснил Рогулев.

    Также он добавил, что оптимальной для Трампа ситуацией был бы раскол республиканской партии и появление новой, которую он смог бы возглавить. Но такой исход слишком маловероятен, чтобы рассматривать его, уверен Рогулев.