Историк назвал условие победы Трампа на следующих выборах
Перед уходом в отставку Трамп заявил, что готов создать новую политическую партию. Рогулев уточнил, что в этом случае его шансы возглавить страну в будущем будут минимальными.
«Шансы для другой партии, кроме двух основных — невелики. И из-за этого успех третьей партии невозможен», — пояснил эксперт.
Он добавил, что успехи Трампа в политике зависят от его отношений с республиканцами. Если ему удастся наладить с ними отношения, они могут захотеть снова увидеть его президентом страны.
«Захотят ли они видеть Трампа в качестве основного кандидата на пост президента в 2024 году — остается открытым вопросом», — пояснил Рогулев.
Также он добавил, что оптимальной для Трампа ситуацией был бы раскол республиканской партии и появление новой, которую он смог бы возглавить. Но такой исход слишком маловероятен, чтобы рассматривать его, уверен Рогулев.