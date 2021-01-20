Историк назвал условие победы Трампа на следующих выборах

Перед уходом в отставку Трамп заявил, что готов создать новую политическую партию. Рогулев уточнил, что в этом случае его шансы возглавить страну в будущем будут минимальными.

«Шансы для другой партии, кроме двух основных — невелики. И из-за этого успех третьей партии невозможен», — пояснил эксперт.

Он добавил, что успехи Трампа в политике зависят от его отношений с республиканцами. Если ему удастся наладить с ними отношения, они могут захотеть снова увидеть его президентом страны.

«Захотят ли они видеть Трампа в качестве основного кандидата на пост президента в 2024 году — остается открытым вопросом», — пояснил Рогулев.

Также он добавил, что оптимальной для Трампа ситуацией был бы раскол республиканской партии и появление новой, которую он смог бы возглавить. Но такой исход слишком маловероятен, чтобы рассматривать его, уверен Рогулев.