Историк назвал различия между жителями России и Западной Европы

Россияне отличаются от жителей Европы обостренным чувством истории и смерти. Об этом заявила французская исследовательница Элен Каррер д’Анкосс.

По мнению историка Элен Каррер д’Анкосс, которая дала интервью Figaro, у жителей России сильнее развито «чувство истории». Это связано с трагедиями XX века.

Еще одно отличие от европейцев — обостренное «чувство смерти».

«Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания», — отметила Элен Каррер д’Анкосс (цитата по РИА «Новости»).

По мнению историка, европейцы думают только о настоящем. А концепцию смерти они вообще переделали в «уход из жизни». Элен Каррер д’Анкосс отметила, что жители Западной Европы серьезно относятся к трагедии Второй мировой войны, но они воспринимают историю как что-то далекое, считают, что время несчастий закончилось.

На эти мысли Элен Каррер д’Анкосс навела пандемия коронавируса.