Историк назвал причину принятия Польши в НАТО

По мнению историка, Запад специально занимается искажением фактов и результатов Второй мировой войны. Инфовойны используют как оружие для манипуляции и изменения мирового мнения.

Ранее в Польше приняли резолюцию, в которой говорится, что Германия и СССР в равной степени виновны в начале войны.