Историк назвал причину принятия Польши в НАТО
Евгений Гурьев, историк, заявил, что Польшу взяли в НАТО для информационной борьбы с Россией. Так как она всегда вела русофобскую и антироссийскую политику. Об этом написал сайт «Политика сегодня».
По мнению историка, Запад специально занимается искажением фактов и результатов Второй мировой войны. Инфовойны используют как оружие для манипуляции и изменения мирового мнения.
Ранее в Польше приняли резолюцию, в которой говорится, что Германия и СССР в равной степени виновны в начале войны.