Историк назвал отношения РФ и Турции показательным примером партнерства

«В тех вопросах, где сходятся наши позиции — надо дружить, где не сходятся — надо честно говорить и даже поддавливать. В этом заключается искусство делать и то, и другое с одной страной. Турция в этом плане показательный пример», — пояснил Бакланов.

Он отметил, что в российско-турецких отношениях в настоящий момент есть ряд проблемных точек, которые нелегко ликвидировать. В их числе вопрос с Крымом, Ливией и Сирией. По словам Бакланова, при правительстве премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа турки стали делить в одностороннем порядке водную территорию.

Помимо прочего, продолжается «перебрасывание» с территории Сирии и других стран элементов террористического плана, усиливаются группировки, которые ведут войну против Сараджа.

Как отметил историк, наступает момент, когда придется решать назревшие проблемы.