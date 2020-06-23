    23 июня 2020, 13:07

    Историк назвал истинное значение кампании по переосмыслению итогов Второй мировой войны

    Анастасия Кременчугская

    Евгений Гурьев, доцент СПбГАСУ, автор книги «Охота за полярными конвоями», рассказал, зачем на самом деле западные страны проводят кампании по переосмыслению итогов Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам Гурьева, Англия и Франция сознательно предали Чехословакию. Таким поступком они хотели склонить Гитлера к нападению на СССР. Он, ссылаясь на статью президента Владимира Путина, подчеркнул, что не стоит иметь дело с теми, кто не выполняет подписанные разговоры.

    «В трехстороннем договоре по Чехословакии не было слова ни про политический строй Советского Союза, ни про что-то еще: был трехсторонний договор о гарантиях. Соответственно, если мы берем обязательства на себя по отношению к Чехословакии и его не выполняем — мы выглядим плохо. И это является позорной страницей европейской дипломатии», — пояснил историк.

    Гурьев также объяснил, зачем западные страны сейчас пытаются переписать историю ВОВ. Он считает, что это делается для того, чтобы «нарушить миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, в первую очередь систему Совета безопасности ООН». Это сейчас необходимо, чтобы уничтожить те позиции, которые есть, разрушить систему международной безопасности.