Историк назвал истинное значение кампании по переосмыслению итогов Второй мировой войны

По словам Гурьева, Англия и Франция сознательно предали Чехословакию. Таким поступком они хотели склонить Гитлера к нападению на СССР. Он, ссылаясь на статью президента Владимира Путина, подчеркнул, что не стоит иметь дело с теми, кто не выполняет подписанные разговоры.

«В трехстороннем договоре по Чехословакии не было слова ни про политический строй Советского Союза, ни про что-то еще: был трехсторонний договор о гарантиях. Соответственно, если мы берем обязательства на себя по отношению к Чехословакии и его не выполняем — мы выглядим плохо. И это является позорной страницей европейской дипломатии», — пояснил историк.

Гурьев также объяснил, зачем западные страны сейчас пытаются переписать историю ВОВ. Он считает, что это делается для того, чтобы «нарушить миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, в первую очередь систему Совета безопасности ООН». Это сейчас необходимо, чтобы уничтожить те позиции, которые есть, разрушить систему международной безопасности.