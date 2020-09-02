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    02 сентября 2020, 15:05

    Историк назвал доказательство принадлежности Курил России

    Дарья Бунякова

    Япония уже давно претендует на Курильские острова. Но старинные карты времен Екатерины II подтверждают историческую принадлежность этой территории России.
    Историк назвал доказательство принадлежности Курил России

    «Есть карты, которые свидетельствуют о том, что все эти острова, те острова, на которые претендует сейчас Япония — Кунашир, Кунасири назывался тогда, Итуруп — Итурупу, и Шикотан — Сикота, — закрашены в цвет Российской империи. Эти карты одни из наиболее явных и убедительных 1796 года», — рассказал профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН Анатолий Кошкин. Трансляция выступления велась в Facebook МИА «Россия сегодня».

    Ученый подчеркнул, что у японских властей есть проблемы с географией и историей. Раньше даже остров Хоккайдо не входил в состав Японии. Профессор напомнил, что жившие в те времена народы приняли православие, когда на острова прибыли русские землепроходцы. После этого жители островов стали подданными России.

    Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти страны объявили возвращение этих территорий главным условием для подписания мирного договора с Москвой. Стороны провели уже несколько раундов переговоров по вопросу Курильских островов, но пока ни к чему не пришли.

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