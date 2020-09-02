Историк назвал доказательство принадлежности Курил России

Япония уже давно претендует на Курильские острова. Но старинные карты времен Екатерины II подтверждают историческую принадлежность этой территории России.

«Есть карты, которые свидетельствуют о том, что все эти острова, те острова, на которые претендует сейчас Япония — Кунашир, Кунасири назывался тогда, Итуруп — Итурупу, и Шикотан — Сикота, — закрашены в цвет Российской империи. Эти карты одни из наиболее явных и убедительных 1796 года», — рассказал профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН Анатолий Кошкин. Трансляция выступления велась в Facebook МИА «Россия сегодня».

Ученый подчеркнул, что у японских властей есть проблемы с географией и историей. Раньше даже остров Хоккайдо не входил в состав Японии. Профессор напомнил, что жившие в те времена народы приняли православие, когда на острова прибыли русские землепроходцы. После этого жители островов стали подданными России.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Власти страны объявили возвращение этих территорий главным условием для подписания мирного договора с Москвой. Стороны провели уже несколько раундов переговоров по вопросу Курильских островов, но пока ни к чему не пришли.