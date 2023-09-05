Мир 05 сентября 2023, 18:56 Историк Куприянов рассказал, что Индия хочет переименоваться в Бхарат для избавления от колониального прошлого

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Индия задумалась над сменой названия, чтобы таким образом откреститься от своего колониального прошлого. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

По его словам, с подобной инициативой индийские власти выступают не первый раз. Впервые о переименовании в Бхарат заговорили около 50 лет назад, чтобы забыть о правлении Великобритании.

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