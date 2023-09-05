05 сентября 2023, 18:56
Историк Куприянов рассказал, что Индия хочет переименоваться в Бхарат для избавления от колониального прошлого
Индия задумалась над сменой названия, чтобы таким образом откреститься от своего колониального прошлого. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
По его словам, с подобной инициативой индийские власти выступают не первый раз. Впервые о переименовании в Бхарат заговорили около 50 лет назад, чтобы забыть о правлении Великобритании.
Индия
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