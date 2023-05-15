Мир 15 мая 2023, 14:44 Историк Ковалев прокомментировал планы Великобритании направить новый пакет помощи Украине История Ковалев: американцы гораздо больше доверяют британцам

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал планы Великобритании направить Украине новый пакет помощи.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о «сотнях зенитных ракет и новых ударных дронов большой дальности» для Украины.

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По словам Ковалева, на сегодняшний день Великобритания — это смотрящая за Украиной страна.

«Правда, на эту роль и Польша активно претендует, но американцы, которые были инициаторами всей этой истории, гораздо больше доверяют британцам. Это как бы американские глаза, уши и руки, которые следят за Украиной», — сообщил он.

Разговоры о поставке Украине все больше дальнобойного оружия говорит лишь о желании накалить обстановку, добавил в своей речи историк.