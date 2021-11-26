Историк Корнилов прокомментировал возможную легализацию марихуаны в Германии

Политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с РИА ФАН прокомментировал возможную легализацию каннабиса в Германии. По его словам, в подобных вопросах важно искать золотую середину.

«Германия — одна из самых в последнее время либеральных стран Европы. В некоторых соседних странах, например, Нидерландах, это разрешено уже десятилетиями. Я полагал, что и в Германии разрешено в ограниченном количестве», — отметил эксперт.

По его словам, немцы скорее всего спокойно воспримут введение такого закона, так как подобный подход для западноевропейских стран давно стал нормой. Он подчеркнул также, что в последнее время все больше стран легализует марихуану.