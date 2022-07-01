Историк Комаров прокомментировал отказ Норвегии по Шпицбергену
Норвегия запретила поставлять российские грузы на архипелаг Шпицберген. Историк Алексей Комаров рассказал «ПолитЭксперту», как Россия может отреагировать на этот запрет.
«Россия должна иметь доступ к своим объектам на архипелаге. Вчера сказали, что норвежцы нарушают договор. Норвегия объясняет это санкциями. Но в любом случае они должны были бы учесть гуманитарный характер доставляемых грузов, которые традиционно доставляются на Шпицберген через Стурскуг и Тромсе», — подчеркнул эксперт.
Ситуацию со Шпицбергеном он сравнил с Литвой, запретившей транзит через свою территорию в Калининград. Пути решений два: либо Норвегия учтет гуманитарный характер груза и пропустит его, либо России нужно воспользоваться теми же методами, что с Калининградом — снарядить суда и отправить их к Баренцбургу.