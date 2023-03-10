Мир 10 марта 2023, 22:41 Историк Колотов высказался о переизбрании Си Цзиньпина Историк Колотов заявил, что Си Цзиньпин отлично справляется со своими обязанностями

Читать 360tv в

Председатель КНР Си Цзиньпин отлично справляется со своими обязанностями, поэтому его переизбрание на третий срок не кажется удивительным. Таким мнением поделился профессор СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Колотов. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, Си Цзиньпин провел ряд успешных реформ, справился с экономической конкуренцией и быстро поборол коронавирус. Избрание нового главы государства повлекло бы за собой ряд проблем.

Реклама

«Если лидер справляется со своими обязанностями, а Си Цзиньпин справляется на отлично, то было принято решение дать ему возможность работать дальше для того, чтобы укрепить позиции Китая», — отметил Колотов.

Реклама